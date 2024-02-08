«Разговоры о важном»

Так называлась встреча учащихся Ростовского автотранспортного колледжа с бойцом специальной военной операции. Её организовал филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Союзом ветеранов СВО.

Сначала Николай рассказал ребятам о своих школьных годах. По его словам, во взрослой жизни важно применять знания, заложенные ещё в детстве. Так, его позывной «Росомаха» связан с первым прозвищем, которое дали из-за любви к спаррингам и самбо. А занятия спортивным ориентированием, не раз выручали его в профессиональной деятельности.

Сейчас «Росомахе» 48 лет, он профессиональный снайпер. За 10 лет службы на его счету 182 штурма, 50 выходов в разведку. Молодые люди в беседе спросили о талисмане. Николай признался, что он есть. И это Чебурашка, которого он всегда берёт с собой.

Главное, что отметил Николай — важно и нужно быть патриотом своей Родины. В этом большую роль играет пример. Тот, на кого равнялся юный «Росомаха», был его отчим. Герой Советского Союза, получивший звание за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Афганистане.

После беседы студенты попросили бойца сделать с ними памятный снимок. И кто знает, может теперь Николай стал для кого-то примером Героя.