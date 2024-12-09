«Радуга звезд»: Таганрог стал площадкой областного фестиваля психоневрологических интернатов Дона

Фестиваль проводится ежегодно и проходит в разных городах Ростовской области.

В Городском доме культуры прошел XIV областной фестиваль творческих коллективов психоневрологических интернатов Ростовской области.

«Радуга звезд» — фестиваль ежегодный и проходит в разных городах области. На этот раз пришла очередь Таганрога. Интересно, что в этом году фестиваль проходил в четырнадцатый раз. И это не единственная связь с данным числом. В фестивале, который проходил в рамках Декады инвалидов, приняли участие 14 творческих коллективов по числу действующих в регионе психоневрологических интернатов. Участниками стали коллективы из Ростова-на-Дону, Сальска, Саранска, Новочеркасска, Зернограда, Шахт, Зверево, Таганрога и других городов Дона.

На праздник творчества прибыли министр труда и социального развития РО Ирина Шувалова, заместитель начальника управления организации социального обслуживания, начальник отдела стационарных учреждений Серафим Шашков, заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева, депутат Законодательного собрания РО Татьяна Михеева, священнослужители.

Темой фестиваля стал девиз этого года – «Добро везде, добро всегда».

Каждый коллектив подготовил свои номера: вокальные выступления, танцевальные композиции, театральные этюды. Большое внимание уделялось музыкальному оформлению и сценографии. Зрители не скупились на аплодисменты, восхищаясь талантами земляков. Надо отметить, что фестиваль «Радуга звезд» играет важную роль в создании инклюзивной среды, стимулирует творческий потенциал и способствует социальной адаптации участников.

Завершился фестиваль торжественным награждением победителей в различных номинациях. Призы и подарки вручили всем участникам. Приятно, что Таганрогский интернат (ТПНИ-1) был отмечен как лучшее воплощение художественного замысла программы. «Радуга звезд» вновь доказала, что искусство объединяет, вдохновляет и наполняет сердца всех людей, в том числе и получателей социальных услуг, светом и надеждой.

Фото Анатолия Ивашова