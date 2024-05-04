Работы таганрогской художницы представлены на выставке «Севастополь — весна 2024»

В выставочном зале Ростовского Областного отделения ТСХР состоялось открытие пленэрной выставки Абрис «Севастополь — весна 2024», на которой представлены четыре картины директора Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской Людмилы Озериной.

Организатором мероприятия выступил Международный альянс стратегических проектов БРИКС. Открывали выставку министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская.

Для меня, как для участника проекта выставка является значимым событием. В экспозиции проекта участвует четыре моих картины. Рада была поделиться собственными яркими впечатлениями от пленэра и рассказала гостям о процессе создания этюда «У причала в Балаклаве». Это одно из спокойных, камерных мест Крыма, наполненное яхтами, лодками, рыболовецкими судами вызвало во мне чувство вдохновения и восхищения колоритом морской гавани, — рассказала Людмила Озерина.

Председатель РОО ТСХР Юрий Шевченко и вице-президент МАСП БРИКС Евгений Ефремов провели для посетителей экскурсию по выставке. Художникам из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога, Барнаула, Краснодара, Севастополя и дружественных стран Эфиопии и Нигерии удалось передать красоту и духовно-патриотические чувства в картинах, выполненных в Крыму. Был отмечен высокий уровень профессионализма представленных работ творческой группы пленэристов. В ближайших планах — выставка проекта Абрис «Севастополь — Весна 2024» в Москве, в Совете Федерации.

Фото предоставлено Людмилой Озериной