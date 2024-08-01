Работники завода «Прибой» передали бойцам СВО автомобиль

Работники таганрогского завода «Прибой» передали нашим бойцам в зону СВО автомобиль «УАЗ», предварительно его оборудовав.

Недавно генеральному директору АО «Таганрогский завод «Прибой» Алексею Воскресенскому поступило письмо от командира реактивного артиллерийского дивизиона с просьбой оказать помощь в приобретении автомобиля повышенной проходимости для выполнения боевых задач на Запорожском направлении.

Было принято решение безвозмездно передать транспортное средство «УАЗ-22069» для целей спецоперации. Этот внедорожник, в народе прозванный «буханкой», давно зарекомендовал себя как сверхпроходимый. Недаром подобные машины используются в качестве «скорой помощи» в отдаленных местах с плохими дорогами.

На заводе знали: мало, чтобы автомобиль обладал полным приводом, нужно отрегулировать двигатель так, чтоб он работал, как часы. За это взялись работники транспортного цеха № 15. Они провели техническое обслуживание, ремонт и замену основных узлов и агрегатов. Заместитель начальника цеха Виктор Михалев, слесарь Данила Волков и, пожалуй, один из самых опытных водителей Алексей Кобцев работали, не считаясь со своим временем, – знали, что на фронте дорога каждая минута.

В подготовке «подарка» бойцам потрудились и работники ремонтно-механического цеха № 10. Ими была изготовлена и установлена защита от дронов, сверху решетку скрыли маскировочной сетью.

Заводчане решили передать «УАЗик» непосредственно тем артиллеристам, которые будут использовать его по назначению. Приехавшим с передовой бойцом оказался наш земляк — таганрожец по имени Данила, который уже не первый год находится в зоне СВО.

На заводском дворе генеральный директор «Прибоя» Алексей Воскресенский в присутствии главного инженера Андрея Шилова и начальника транспортного цеха Николая Скрыпченко передал ключи от автомобиля «УАЗ» военнослужащему.

«Спасибо прибоевцам, эта машина поможет нам и в подвозке боеприпасов, и для эвакуации раненых, — поблагодарил боец. — С таким крепким тылом, как у нас, работаешь увереннее».

По словам Алексея Воскресенского, это не первая помощь, которую предприятие оказывает ребятам, защищающим страну в зоне СВО.

«Мы тесно взаимодействуем с рядом воинских соединений, занятых в боевых действиях, стараемся по возможности быстро реагировать на их просьбы. Надеюсь, что этот автомобиль поможет нашим бойцам в выполнении боевых задач на линии фронта и в приближении всеобщей Победы!», — отметил он.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора

