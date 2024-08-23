Работникам минкульта области повышали антикоррупционную грамотность

Семинар-совещание по этому вопросу прошло в Таганрогском художественном музее.

Сегодня в художественном музее Таганрога состоялось мероприятие по повышению уровня правовой грамотности работников культуры и создания в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, сообщает министерство культуры Ростовской области.

Участниками семинара-совещания стали сотрудники государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Ростовской области, а также представители муниципальных учреждений культуры Таганрога.

В ходе семинара обсудили нормы антикоррупционного законодательства, а также рассмотрели актуальные вопросы эффективной организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждениях.

Фото: министерство культуры РО