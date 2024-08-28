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Пять таганрогских школ вошли в число лучших в Ростовской области по конкурентоспособности выпускников

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Топ-20 школ составлен рейтинговым агентством «RАЕХ». Аналитика основана на данных о поступлении школьников в ведущие вузы России.

#Образование

Топ общеобразовательных организаций по регионам «RАЕХ» представил впервые. До этого агентство составляло только общенациональные рейтинги.

«Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2022 и 2023 годов. Использовались данные 48 из 51 вуза, вошедшего в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2022 или в 2023 году», — сообщает агентство на своем официальном сайте.

Из Таганрога в топ-20 лучших школ Ростовской области вошли: лицей № 4 (ТМОЛ) — 6-е место; школа № 24 — 10-е место; лицей № 7 — 13-е место; школа № 8 им. А.Г. Ломакина — 19-е место; школа № 37 с углубленным изучением английского языка — 20-е место.

Лидерами рейтинга стали ростовские лицеи КЭО и СУНЦ ЮФО. Остальные школы в топ-20 — также из донской столицы.

Отметим, что таганрогский ТМОЛ вошел в топ-300 общенационального рейтинга лучших школ, заняв 202-е место.

Фото из архива (donland.ru)

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Таганрогская правда
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