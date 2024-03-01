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Пять достопримечательностей Дона вошли в список точек притяжения России

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Открытое голосование в рамках программы «Больше, чем путешествие», стартует сегодня, 1 марта.

Новости Ростовской области

Всероссийский конкурс, который поможет определить топ-30 знаковых локаций страны, начался сегодня, 1 марта, в день старта Всемирного фестиваля молодёжи, организованного Росмолодёжью. В открытом голосовании, нарду со всеми россиянами, могут принять участие жители Ростовской области. По его итогам объекты-лидеры, названные 3 апреля, планируется включить в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие» в 2025 году.

Пять значимых точек притяжения на территории Ростовской области включены в список для голосования от донского региона, сообщает правительство Ростовской области. Это Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, предприятие «Семикаракорская керамика», этнохутор Старозолотовский, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Голосование пройдет в течение марта в два этапа. По его результатам будут определены по десять региональных достопримечательностей в трёх номинациях: «Гордость моей страны» (памятные и исторические объекты), «Душа моей компании» (точки притяжения молодёжи) и «Мечта моего сердца» (места, которые голосующие считают для себя наиболее важными). В результате десятки тысяч участников программы «Больше, чем путешествие» посетят новые интересные локации и узнают их историю.

— За три сезона программы «Больше, чем путешествие» порядка 7,5 тысячи молодых жителей Ростовской области отправились в полезные поездки, а около 4,5 тысячи ребят из других регионов выбрали направлением своего путешествия Донской край, – прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Узнать подробнее о программе и условиях голосования можно здесь.

Фото: сайт музея «Самбекские высоты»

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Таганрогская правда
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