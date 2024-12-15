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Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»

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По словам Президента, центр должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти. Об этом Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия».

#В стране

«Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. [Они] рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», где мы сейчас с вами находимся, где проходит съезд», — сказал глава государства.

Напомним, национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия своего предшественника — одноименной выставки, прошедшей с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ. 

Фото russia.ru

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Таганрогская правда
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