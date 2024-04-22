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«Путешествие в загробное царство»: в музее-заповеднике «Танаис» открылась новая выставка

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Театрализованное открытие выставки 18 апреля провел Таганрогский театр «Одеон».

Культура

Под Таганрогом, в археологическом музее-заповеднике «Танаис» открылась новая выставка с интригующим названием «Путешествие в загробное царство. Жизнь после смерти».

Торжественное открытие выставки состоялось 18 апреля, в международный День защиты памятников и исторических мест, театрализованную церемонию открытия провел Таганрогский театр «Одеон». В качестве почетных гостей присутствовали представители министерства культуры Ростовской области, администрации Мясниковского района, руководители Таганрогского музея-заповедника, Ростовского областного музея-заповедника и др., историки, археологи.

Выставка включает более 150 артефактов из раскопок «города мертвых», которые демонстрируют особенности материального и духовного мира древних танаитов, повествуют об их религиозных обрядах и традициях. В числе экспонатов — погребальный инвентарь и погребальные комплексы некрополя Танаиса: шесть погребений, принадлежащих городской элите, от III в. до н.э. по V в. н.э., а также антропологические находки из раскопок некрополя Танаиса, сообщает
Археологический музей-заповедник «Танаис» на своей странице в соцсетях.

Фото: страница ВК археологического музея-заповедника «Танаис»

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Таганрогская правда
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