Главная » Новости Ростовской области

«Прямая линия с Василием Голубевым» пройдет 5 сентября

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

5 сентября в 17.00 в эфире телеканалов «Россия 24» «ОТР», «Дон 24» и «Первый Ростовский», радиостанции «ФМ-на Дону» выйдет специальная программа «Прямая линия с Василием Голубевым».

Новости Ростовской области

Прямая трансляция программы также запланирована на сайтах правительства Ростовской области www.donland.ru, информационного агентства «Дон 24» don24.ru, государственной телерадиокомпании «ДонТР» dontr.ru,  а также в социальной сети «ВКонтакте» на странице правительства Ростовской области.

Задать свой вопрос можно на сайте правительства региона  www.donland.ru — заполнить форму  и направить текстовое сообщение, прикрепив фото или видео по теме. Вопросы принимаются с 10.00 26 августа и вплоть до окончания программы 5 сентября.

5 сентября, с 17.00, во время эфира можно будет задать вопрос, позвонив по телефону в Ростове (863)201-70-44 либо отправив сообщение в Telegram на номер 8-900-120-01-20. К рассмотрению принимаются сообщения, которые будут содержать ФИО, адрес обратившегося и суть вопроса.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru