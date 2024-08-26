«Прямая линия с Василием Голубевым» пройдет 5 сентября

5 сентября в 17.00 в эфире телеканалов «Россия 24» «ОТР», «Дон 24» и «Первый Ростовский», радиостанции «ФМ-на Дону» выйдет специальная программа «Прямая линия с Василием Голубевым».

Прямая трансляция программы также запланирована на сайтах правительства Ростовской области www.donland.ru, информационного агентства «Дон 24» don24.ru, государственной телерадиокомпании «ДонТР» dontr.ru, а также в социальной сети «ВКонтакте» на странице правительства Ростовской области.

Задать свой вопрос можно на сайте правительства региона www.donland.ru — заполнить форму и направить текстовое сообщение, прикрепив фото или видео по теме. Вопросы принимаются с 10.00 26 августа и вплоть до окончания программы 5 сентября.

5 сентября, с 17.00, во время эфира можно будет задать вопрос, позвонив по телефону в Ростове (863)201-70-44 либо отправив сообщение в Telegram на номер 8-900-120-01-20. К рассмотрению принимаются сообщения, которые будут содержать ФИО, адрес обратившегося и суть вопроса.

Фото donland.ru