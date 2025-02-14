Провалился под лед: на Дону утонул рыбак

Об очередном трагическом происшествии на одном из водоемов в Ростовской области рассказали в региональном МЧС.

ЧП случилось на Цимлянском водохранилище, в Сухо-Соленовской балке. 66-летний рыбак провалился под лёд. Очевидец пытался оказать помощь тонущему подручными средствами, но спасти мужчину не удалось. Его тело извлекли из воды спасатели, говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что безопасным для человека считается лёд толщиной более 10 см, а в этом месте лёд был недостаточно крепким, не более 8 см. Прочность льда, как правило, ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша. При температуре выше 0 ºС более трех дней прочность льда уменьшается на 25%.

Визуально прочность льда можно определить так: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед – ненадежен. В любом случае при выход на лед рыбакам нужно обязательно надевать спасательный жилет, напоминают в МЧС.

Фото: МЧС РФ (Из архива)