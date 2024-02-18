Противопаводковые учения пройдут в Ростовской области

В Ростовской области пройдут специальные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации во время паводка, сообщает официальный портал донского правительства.

С 29 февраля по 1 марта в мероприятиях будут задействованы органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций донского региона.

Сообщается, что обучающие практические мероприятия по ликвидации последствий ЧС, связанных с паводковыми явлениями, пройдут на территории Веселовского района 1 марта. Также 29 февраля главам администраций городов и районов рекомендовано организовать практические мероприятия по теме учений на территории населенных пунктов, подверженных подтоплению.

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