Простой рецепт: готовим «Петербургские оладьи»

Сегодня мы приготовим на десерт очень вкусную и быструю выпечку – оладьи. Но не простые, а по старинному рецепту – те, которыми издавна славился Петербург. Вариантов таких оладушек существует несколько, мы выберем на простокваше (кефире) с фруктовыми начинками.

Ингредиенты:

мука пшеничная в/с — 350 г,

простокваша (кефир) — 500 мл,

яйцо куриное — 1 шт.,

растительное масло (в тесто) — 40 мл,

сахарный песок — 40 г,

соль — 1/3 ч. л.,

сода пищевая 1/2 ч. л.,

масло для жарки – сколько потребуется,

густое варенье, джем, свежие или замороженные ягоды – по вкусу.

Приготовление

Кефир смешайте с яйцом, сахаром, солью и растительным маслом и поставьте на небольшой огонь. Постоянно помешивайте массу, а когда она нагреется до температуры тела, снимите с огня. Затем постепенно всыпьте в смесь муку и всё очень тщательно вымешайте. Тесто должно получиться гладким, без комочков. Добавьте в него соду и еще раз хорошо перемешайте. Теперь поставьте тесто на 20 минут в теплое место.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите на нее первый слой оладий. Ягоды промойте (если надо, предварительно разморозьте) и обсушите от лишнего сока. Сверху на каждый оладушек выложите ложку варенья (джема) или несколько ягод и накройте их вторым слоем теста. Выпекайте оладьи до готовности.

Наши петербургские оладьи готовы! Румяные и аппетитные, подаем их горячими со сметаной, с мороженым или со взбитыми сливками.

Кулинарные истории

Петербургские оладьи — самая известная дореволюционная выпечка Северной столицы. Русская кухня той поры многим представляется как нечто туманное и довольно противоречивое. В первую очередь вспоминаются учебные факты о скудном питании крестьян и рабочих и былинные картины невероятного обилия царских пиров. Но после прочтения некоторых литературных произведений или исторических документов становится понятно, что всё не так однозначно. Взять хотя бы перечень кушаний, подаваемых на столы обычных граждан, о которых упоминают в своих произведениях Н.В. Гоголь, Н.С. Лесков, В.А. Гиляровский, И.С. Шмелев. Эти яства вызывают неподдельный восторг. Все знают, что Москва была красна пирогами.

Именно из Москвы к царскому столу доставлялись сайки, плюшки, расстегаи да кулебяки. Чем же славился Санкт-Петербург до появления современных пышек? Оладьями! Замес теста для этих изделий производили на молоке, потому даже значительное добавление воды позволяло получать необычайно пышную выпечку. По этой причине главным петербургским кулинарным отличием и стали оладьи, причем с двойной, а то и с тройной начинкой. Самые знаменитые выпекались с яблочным повидлом, вишневым вареньем и цукатами.

Упоминания об оладьях Северной столицы имеются в байке о Петре I и голландском шкипере. В этом веселом рассказе говорится о том, что голландец жаловался царю на нехватку полюбившихся ему кушаний. В первую очередь он упомянул именно оладьи. На эту жалобу государь ответил приказом об обязательном приготовлении оладий для иностранных шкиперов и коммерсантов… Немногим позже, в 1786 г., Иван Навроцкий, один из первых русских кулинаров, издает «Новую поваренную книгу», в которой особое место уделяет рецепту приготовления оладий с внесенными им улучшениями: «Можно тесто для оладий, когда очень густо, маленько сладким ромом поразвесть, а если жидок, то прибавить тертого белого хлеба, и так по целой сковороде одну за другою пряжить». Такие вот оладушки выпекали — размером со сковородочку!

Русский историк и член Императорской Санкт-Петербургской академии наук в своих работах упоминает, что дворяне зачастую оладьями платили за решение своих челобитных приказным людям, а те и рады были. По всему городу на рынках и в местах скопления народа в начале 19-го в. начали устанавливать открытые очаги и жаровни для выпечки оладий с начинками, приготовление которых со временем переместилось в харчевни и австерии. Веком позже, в 1905 г., в свет выходит небольшое, но очень ценное издание авторства преподавателя Санкт-Петербургской кулинарной школы Александра Румянцева, где он публикует лучшие рецепты блинов и оладий, в приготовлении которых петербургские повара достигли особого совершенства.

Подготовила Елена Векслер, на главной иИзображение от azerbaijan_stockers на Freepik