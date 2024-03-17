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Прощай зима: таганрожцы сожгли чучело Масленицы на берегу залива

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Сегодня, 17 марта, в Таганроге туристы и альпинисты Таганрога собрались на берегу Таганрогского залива неподалеку от Центрального пляжа, чтобы проводить зиму и сжечь чучело Масленицы.

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Кто-то из них занимался горным спортом в прошлом, кто-то — в настоящем. Пришли на пляж и совсем  юные ребята, и живые легенды — пожилые инструкторы-альпинисты, на которых уже давно выросшие в мужчин былые мальчишки по-прежнему смотрят с восторгом и обожанием. Возможно, одна из наиболее почитаемых старожилов в таганрогской федерации альпинизма и скалолазания Валентина Тихоновна Орехова знает, когда начались эти встречи. Но сегодня она не смогла стать участницей мероприятия, поскольку работала в избирательной комиссии на одном из участков, где идут выборы Президента РФ.

На празднование Масленицы приходят поздороваться и попросить прощения – сегодня Прощеное воскресение. А встретившись со старыми друзьями, становятся немножко моложе те, кто любит путешествия и горы. Они играют на берегу на гитаре и гармони, поют любимые песни.   

Масленицу наряжают часто не одну, а парочку. В кармашек фартучка чучела кладут записки, написанные карандашом, где перечисляют все, с чем хотелось бы расстаться — болезни, грусть, неудачи. Конечно, каждый угощает других своими фирменными блинами.

А когда Масленица сгорит, прыгают через костер, провожая зиму. И тогда начинается настоящая таганрогская весна.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора

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Таганрогская правда
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