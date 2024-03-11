Пропавшего в поселке под Таганрогом пенсионера нашли живым

Пропавшего в поселке Золотая Коса под Таганрогом 83-летнего пенсионера нашли живым. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пожилой мужчина пропал 7 марта. Илья Леонидович Алабужев уехал из дома на автомашине «ВАЗ-2110» серебристого цвета и не вернулся. Три дня его разыскивали родные, друзья и волонтеры. Как сообщают пользователи соцсетей, в ночь на 10 марта пенсионера нашел его сын.

Официальной информации о том, где все это время находился мужчина, нет.

Фото «Лиза Алерт»