Пропавшая после теракта в «Крокусе» уроженка Таганрога до сих пор не найдена

Об уроженке Таганрога, которая вместе с мужем и сыном пропала после теракта в «Крокус Сити Холле», до сих пор нет известий.

Как рассказала ее дочь Анастасия корреспонденту 161.RU, новостей о родных нет, поиски продолжаются. Анастасия опубликовала пост в соцсетях, где рассказала об охраннике Алексее Осанушкове, который вывел группу людей из здания: среди них могла быть ее мама.

Напомним, что в пресс-центре Ростовской области подтвердили, что уроженка Таганрога с мужем и сыном посещали концерт в Красногорске. Женщина проживала в Москве с сыном и имеет ещё трех дочерей. Две из них уже совершеннолетние. Старшая дочь проживает в Москве. В Таганроге проживает средняя дочь с семьей.

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