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Промышленные предприятия Дона получают региональную поддержку

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В Ростовской области всесторонняя поддержка оказывается предприятиям промышленного сектора, для которых предусмотрено множество преференций и льгот, сообщает официальный портал донского правительства. Пользуются этой поддержкой и некоторые предприятия Таганрога.

Новости Ростовской области

По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, региональные и федеральные инструменты поддержки призваны обеспечить благоприятные условия для инвестиций и развития бизнеса. Среди действующих льгот — снижение налогов на прибыль и имущество в рамках инвестиционных соглашений. Также в нынешнем году появилась новая форма поддержки региональных инвестпроектов, которая позволяет снизить налог на прибыль до 10%. Кроме того, региональный фонд развития промышленности предоставляет предприятиям льготные займы по ставкам от 1% до 5% годовых для реализации перспективных проектов.

В частности, в Таганроге один из участников проекта «Производительность труда» — предприятие «Логинпром» получил поддержку федерального и регионального фондов развития промышленности в виде заёма сроком на 5 лет по льготной ставке в 3% годовых. Сумма кредита составила 92 млн рублей. Компания собирается модернизировать производство навесного оборудования для передвижных паропромысловых установок и навесного оборудования агрегатов для депарафинизации и планирует выйти на рабочий режим уже в конце нынешнего года.

Всего в Таганроге 18 предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труде», 11 из них уже успешно завершили его реализацию.

«За последние пять лет донскими промышленными компаниями получено более 10 млрд рублей региональной поддержки, 2 млрд — только с начала этого года. Привлечено почти 94 млрд рублей федеральных средств (включая 24,3 млрд рублей займов ФРП) за последние пять лет, а с начала 2024 года — более 10 млрд рублей. Мы оперативно доводим до предприятий информацию о новых формах поддержки, оказываем содействие в установлении контактов и, при необходимости, корректируем нормативную базу», — отметил Игорь Сорокин.

Фото loginprom.ru

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Таганрогская правда
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