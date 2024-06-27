Прокуратура Таганрога: ответственность за совершение диверсии

В прокуратуре Таганрога рассказали, какая ответственность может грозить правонарушителям за совершение диверсии.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо повлекшие причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий, либо сопряженные с посягательством на объекты федерального органа исполнительной власти в области обороны, Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии РФ, органов государственной власти, привлекаемых для выполнения отдельных задач в области обороны, а также на объекты топливно-энергетического комплекса и организаций оборонно-промышленного комплекса, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Действия, сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов, либо повлекли причинение смерти человеку, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, статьей 281.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, вооружение или подготовку лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии. Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 000 до 700 000 рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Под финансированием диверсии в Уголовном кодексе РФ понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 Уголовного кодекса РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.

Фото «Таганрогской правды»