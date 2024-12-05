Прокуратура Таганрога добилась выплаты задолженности по зарплате 74 работникам

Долг работодателя превысил 5,3 млн рублей.

Прокуратура Таганрога в ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства предприятием, производящим изделия из древесины, выявила двухмесячную задолженность по зарплате у 74 работников. Об этом говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Было установлено, что работники, вопреки требованиям закона, в течение двух месяцев получали заработную плату не в полном объеме.

Работодателю было внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства задолженность была погашена, выплаты на общую сумму свыше 5,3 млн рублей, были произведены.

В отношении руководителя деревообрабатывающего предприятия, допустившего нарушение, возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Фото из архива «ТП»