Прогрессивный подход «Красного котельщика» к охране труда оценили на высоком уровне

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В канун этой даты Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) удостоен высокой награды – диплома победителя в номинации «Охрана и условия труда» престижного городского конкурса.

Ежегодный конкурс «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников» проводит Администрация Таганрога. ТКЗ и ранее входил в число его победителей. В этот раз предприятие признано лидером в номинации «Охрана и условия труда». Символично, что свою награду ТКЗ получил в канун Всемирного дня охраны труда.

Прогрессивный подход к охране труда и безопасности сотрудников – одно из приоритетных направлений «Красного котельщика», – рассказывает начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, экологической и пожарной безопасности ТКЗ Марина Муравьева. – Мы глубоко убеждены, без безопасности нет развития. Так, высокая производительность труда, к которой сегодня стремятся все предприятия, возможна лишь в случае, когда труд сотрудников безопасный. Недопустимо ради конечной цели пренебрегать жизнью и здоровьем людей, закрывать глаза на нарушения требований охраны труда.

Именно поэтому на ТКЗ действует как многоуровневая система выявления возможных нарушений, так и внедрена эффективная практика мотивации персонала. Например, каждый квартал на уровне руководства компании проходит награждение самых безопасных сотрудников завода.

Большое внимание уделяется спецодежде и средствам индивидуальной защиты – ими бесплатно обеспечиваются все котлостроители – а это порядка 2,5 тысяч человек. Работу по предоставлению сотрудникам всего необходимого для безопасного труда ведет специализированный центр, который базируется на территории ТКЗ. Регулярно на заводе проводятся испытания новых образцов СИЗ – решение об их внедрении на производстве принимается на основе отзывов коллектива.

Активно проводится обучение персонала завода требованиям охраны труда. В подразделении ТКЗ, отвечающем за безопасность, работают высококвалифицированные сотрудники, которые входят в число лучших специалистов Ростовской области. Они занимали призовые места в профильных конкурсах, включая областные этапы, за работу по профилактике производственного травматизма удостоены профессиональных наград. Актуальные вакансии «Красного котельщика» размещены на сайте предприятия tkz.su в разделе «Вакансии». Задать вопросы по трудоустройству можно по тел.: 8 (8634) 31-35-33.