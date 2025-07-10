Программист из Таганрога выступит в проекте Первого канала «Наша новая музыка»

Увидеть выступление Полины Овсянниковой можно будет 11 июля в 23.00.

В проекте «Наша новая музыка», который проходит на Первом канале, осталось выбрать троих последних финалистов. Семеро уже известны, имя восьмого назовут в эту пятницу.

На выход в финал претендует Полина Овсянникова из Таганрога, выступающая под псевдонимом Далуна. 30-летняя вокалистка исполнит композицию «Уйду с тобой».

Полина Овсянникова имеет красный диплом по мировой экономике, работает в IT-индустрии. С 4 лет занималась в музыкальной школе на фортепиано, но особой страсти к музыке не испытывала, часто прогуливала занятия. По окончании музшколы пианино продали.

Полина закончила институт, поменяла две специальности и… стала писать песни. Манеру исполнения взяла у Анны Герман. Сейчас ее каверы в Тик-ток смотрят миллионы.

«Песня «Я бы выбрала ее» прозвучала в сериале «Жить жизнь», а композиция «Уйду с тобой» набрала первый миллион стримов на Яндекс-музыке», — рассказали о конкурсантке из Таганрога в дирекции общественных связей Первого канала.

Еще одно увлечение Полины — стрельба из лука, она кандидат в мастера спорта по этому виду.

Вместе с Полиной Овсянниковой на выход в финал претендуют вокалисты из Донецка, Санкт-Петербурга, Черсесска, Москвы.

Эксперты в программе: Smash, Ирина Дубцова, Фарго, Алена Михайлова (Velvetmusic), Сергей Бобунец.

«Наша новая музыка» — это небывалое жанровое разнообразие в рамках одного проекта (рок, рэп, техно, шансон, поп-музыка) и никаких каверов, только новые песни. В каждом выпуске — 5 участников и 5 разножанровых номеров, а в зале — 5 музыкальных экспертов, профессионально оценивающих выступления, и 55 обычных зрителей, которые руководствуются лишь принципом «нравится — не нравится». Зал голосует, кто из пятерки начинающих продолжает борьбу.

Победитель проекта, набравший наибольшее количество голосов в финале, удостоится сольного концерта в эфире Первого канала.

Фото t.me/polinadaluna