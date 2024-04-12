Профессии ТКЗ: слесари-ремонтники «Красного котельщика» умеют всё и даже чуть больше!



Мы продолжаем разговор о важных профессиях Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ). Герои нашего сегодняшнего рассказа – слесари-ремонтники дирекции по эксплуатации и ремонту, люди с золотыми руками. Они обслуживают сложное технологическое оборудование, готовят его к выпуску продукции, приходят на помощь коллегам в случае неисправности станков.

Наши слесари умеют всё и даже чуть больше, – считает электромеханик дирекции по эксплуатации и ремонту ТКЗ Сергей Абраменко. – Ребята проводят профилактику поломок станков, обеспечивают их оперативный ремонт в зоне своей ответственности, обслуживают и ремонтируют грузоподъемные механизмы и т.д. Работа уникальная, и она требует особых знаний.

Слесари-ремонтники ТКЗ должны разбираться в конструктивных особенностях технологического оборудования. «Читать» кинематические и гидравлические схемы, рабочие и сборочные чертежи. Проверять точность станков и механизмов. Применять разные приспособления: от электрических до классических слесарных. Самостоятельно их изготавливать.

Наши слесари – постоянные участники корпоративного проекта «Фабрика идей». Подают предложения по своей непосредственной деятельности, улучают работу коллег, – продолжает Сергей Абраменко. – Например, выходят с инициативой изготовить то или иное приспособление, чтобы ускорить и облегчить ремонт. Включаются в процесс на максимум, детально обдумывают, собирают устройства, улучшают.

Слесари-ремонтники ТКЗ – настоящие универсалы. Например, в дополнение к основной профессии у них есть допуски на стропление и управление кранами с пола. Распространены в среде таких специалистов и так называемые вторые профессии: токарь, сварщик, газорезчик, которые они получают без отрыва от производства в заводском отделе развития персонала.

Наличие нескольких профессий у одного сотрудника – очень удобно. Получив смежные специальности, можно не привлекать дополнительных специалистов, что отражается и на скорости ремонта, и на доходе слесаря, – поясняет Сергей Абраменко. – Например, на моем участке слесарь-ремонтник Валерий Ивко получил профессию токаря и теперь самостоятельно изготавливает мелкие детали для ремонта.

Слесари-ремонтники не первый год входят в ТОП самых востребованных рабочих профессий России. Особенно их ждут на промышленном производстве, где ощущается настоящий дефицит кадров. Отсутствие опыта – не повод отказываться от престижной работы. Например, обучиться профессии слесаря-ремонтника можно на «Красном котельщике». Конечно, людям без специального образования будет немного сложнее. Придется осваивать и теоретическую базу, и практику. Но это вполне преодолимо, когда рядом с тобой те, кто поможет, поддержит, научит. И это снова про опытных слесарей-ремонтников ТКЗ – наставников на производстве.

Считается, что слесарь-ремонтник – профессия, которой ты учишься всю жизнь. В чем-то это правда, а в чем-то заблуждение, – высказывает мнение Сергей Абраменко. – Конечно, постоянное развитие, повышение уровня требуется любому сотруднику на протяжении всего профессионального пути, но это вовсе не значит, что при усердии и желании спустя, например, полгода нельзя стать довольно неплохим специалистом, которого будут допускать к самостоятельному ремонту.

Возможность для обучения и дальнейшего кадрового роста есть у каждого сотрудника ТКЗ. Сергей Абраменко отлично знает, о чем говорит. На «Красный котельщик» он пришел слесарем-ремонтником. Поработав два с половиной года, стал мастером, а еще через два года занял одну из ключевых единиц в подразделении – электромеханика.

Наверное, выскажу общее мнение коллег, что достичь успеха позволяет только слаженная команда, – отмечает Сергей Абраменко. – Слесарь-ремонтник, который работает вне команды, в результате действует лишь в половину своих сил. К примеру, ремонту сложного станка нередко предшествует совместное обсуждение. Обязательно учитывается мнение руководителей подразделений и рабочих, обслуживающих этот агрегат.

Умение слушать и слышать мнение других, учиться новому на конкретных примерах не менее важно для таких специалистов, уверен представитель профессии – слесарь-ремонтник дирекции по эксплуатации и ремонту (ДЭиР) Александр Толстиков. На ТКЗ приходит много нового оборудования в рамках инвестпрограммы, с которым сотрудники ДЭиР сталкиваются впервые. Слесарю-ремонтнику необходимо тщательно изучать каждую единицу для дальнейшего обслуживания и превентивного ремонта, чтобы избежать простоя.

В профессию Александр Толстиков пришел не случайно. Он учился в Таганрогском техникуме сервиса и жилищно-коммунального хозяйства на строителя, но, лишь окончив учебное заведение, понял, что мечтал совсем о другой профессии – творческой, интересной, нестандартной… Профессии слесаря-ремонтника. Два года назад он пришел на «Красный котельщик». У Александра – маленький ребенок, на ТКЗ сотрудника привлек удобный график и комфортные условия труда.

Он понимал: здесь требуется человек «с руками», инженерного склада ума. Знал, что «Красный котельщик» – масштабное производство, приходится работать, в том числе, на высоте, на кранах, и это большая ответственность, которая влечет за собой особую осторожность и внимательность.

Я работаю в цехе теплообменного оборудования – обслуживаю краны и станки: токарный, трехшпиндельный сверлильный, горизонтально-расточной, токарно-карусельный. Вы только представьте масштабы… У нас есть станки длиной, например, 15 метров. Чтобы их отремонтировать, требуется терпение и последовательность, готовность к задаче, которая не решается моментально, – объясняет Александр Толстиков.

Александр охотно берется ремонтировать и знакомое оборудование, и новое для него. Задачи, которые еще не встречались, ему особенно интересны. И это касается абсолютно всего. Он готов пробовать себя в разных направлениях, например, не так давно принял участие в оценке лидерского потенциала для получения более высокой руководящей должности.

ВАКАНСИИ ЗАВОДА

слесарь-ремонтник

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики

электросварщик ручной сварки

котельщик

токарь

фрезеровщик

маляр

вальцовщик

стропальщик

дефектоскопист

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