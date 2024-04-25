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Проект «Время героев» идёт по городам России

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В России открываются пункты оценки для военнослужащих, которые ранее не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор. Так что у кандидатов ещё есть шанс на участие в образовательной программе.

#В стране

Сейчас пункты действуют в Ростове и Симферополе на базе филиалов РАНХиГС. 15 мая они откроются еще в 43 городах. Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца года.

Ещё на старте программы мы говорили о том, что сделаем всё необходимое для обеспечения требуемых условий для доступа наших героев к образовательной программе. С учётом общего количества заявок, число которых превысило 44 тысячи, создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства для наших военнослужащих — отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, программу «Время Героев» реализуют по поручению Президента России Владимира Путина. Её цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти, а также в госкомпаниях.

Среди участников отбора на программу капитан Вооруженных Сил России Владислав (на фото). Он считает, что каждый боец СВО заслужил честь работать на благо страны и в мирное время. А программа — отличная возможность реализовать себя.

Я ещё до старта Программы хотел поступить в РАНХиГС на заочную форму обучения, но началась специальная военная операция и эти планы пришлось отложить. Сейчас я получил уникальный шанс реализовать свою мечту, — заявляет Владислав.

По его мнению, командиры, которые прошли СВО, приобретают новые управленческие навыки. Они могут быстро находить решение и четко ставить задачи своим подчинённым.

Фото пресс-службы проекта «Время героев»

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герой СВО проект СВО
Таганрогская правда
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