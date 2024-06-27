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Проект водного сообщения Таганрога и Мариуполя поддержит Совфед

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Транспортные проекты в Азово-Черноморском регионе намерен сопровождать Совет Федерации. Об этом 26 июня на пленарной сессии «Пространство будущего: Азово-Черноморский регион» заявил заместитель председателя Совфеда РФ Андрей Яцкин.

#В стране

На мероприятии обсуждались вопросы развития туристической, транспортной и жилищной инфраструктуры, агропромышленного комплекса Азово-Черноморского региона.

«Совет Федерации во взаимодействии с Правительством России будет сопровождать проекты развития транспортной связанности портов Азовского моря, в числе которых организация морского пассажирского сообщения между портами Мариуполя и Таганрога, реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», — написал в своем телеграм-канале Андрей Яцкин.

По его словам, макрорегион обладает серьезным экономическим потенциалом, раскрытию которого способствует работа Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы.

Ранее мы рассказали, что водный маршрут планируют запустить из Таганрога в Волгоград.

Фото Евгения Бутылина

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Таганрогская правда
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