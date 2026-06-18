Проект «Пленэры В_Таганроге» помогает взрослым развивать творческие способности и обучает рисованию

Вы любите рисовать? Помните, как кисть с акварельной краской ведет прозрачные линии по альбомному листу? Возможно, вы учились в художественной школе, и рука знает навыки, но прошло много лет… Или думаете, что это совсем не ваше? Четыре года назад Алексей Илларионов, дипломированный психолог, руководитель Арт-пространства «В_Таганроге» запустил в нашем городе проект «Пленэры В_Таганроге», который помогает всем желающим развивать творческие способности.

В жизни мы любим порядок: каждый день всё идет своим чередом. Дела, дом – работа. И нет времени. На самом деле наш мозг рационален, выстраивает знакомый и привычный путь, без неожиданных поворотов и изменений графика. Однако, когда мы занимаемся чем–то новым для себя, общение и хобби помогают мозгу формировать новые нейронные связи. Повышается когнитивный резерв, который призван справляться с возрастными или другими нарушениями — памяти, логики мышления, функциональными. Творчество обогащает душу, а новые умения, как оказывается, могут улучшить качество жизни.

Чтобы рассказать читателям о впечатлениях от того или другого занятия, корреспондент «Таганрогской правды» взялся за то, что совсем для него непривычно. Дано: отсутствие умения рисовать, плюс «махровые» комплексы родом из садика и школы. У других что-то получалось, а у автора данной статьи от мокрой кисти под мазками акварелью скатывалась и становилась тонкой бумага. При попытке их смешать краски складывались в кляксы неприятного болотного цвета…

В начале июня в одном светлом и просторном помещении собрались несколько человек совершенно разного возраста и опыта. Журналисту дали пять различной величины кистей: мягкие, и пожестче — из шерсти пони, козы, и синтетические. Член Союза художников-пленэристов России, художник-педагог (преподает и в художественной школе), преподаватель Екатерина Севастьянова рассказала про необходимую для акварели плотность бумаги (желательно от 300 г/м2, есть «целлюлоза», и «хлопок», например), про то как создать фон, про особенности различных техник. Из трех базовых цветов – синего, желтого и красного получаются «вторичные» и «третичные цвета». Цветовой круг швейцарского художника и теоретика искусства Иоханнеса Иттена может сориентировать в сочетаемости оттенков, если вы рисуете, и, между прочим, если выбираете цвет стен во время ремонта, подходящую обивку дивана или шторы.

Участникам занятия предложили смешать краски, создав «вторичные» и «третичные» образцы цвета. Еще ученики пробовали «залить» фон – подготовить для будущей работы, познакомится с разными техниками «мокрым по мокрому», «сухим по мокрому» и так далее.

Если рассказывать про личный опыт, почему-то фон («возьмите охру и добавьте капельку красного, чтобы фон получился «теплым», рассветным», советовал преподаватель) у меня получался оранжевым, а у других нежно-бежевым. Вместо охры, оказывается, я использовала желтый цвет. Когда попыталась изобразить волну в упражнении «мокрым по мокрому», сине-зеленое море предательски слилось с небом, «перекусив» пену. С рисунком сосны вышло получше. Тем более, преподаватель парой мазков добавил разнообразия полутонам: у деревьев под солнцем выгорает цвет листвы на макушке. Колоски на фоне, который вышел розово-оранжевым, жили своей жизнью. После легкого вмешательства наставницы они обрели новый, узнаваемый в качестве колоска вид…

У каждого участника встречи получилось что-то свое: отличались мазки, их яркость и цвет, рисунки получались совершенно разными.

«Важно избавится от страха начать: многие хотели бы, но всю жизнь откладывают. А Екатерина Севастьянова — преподаватель, поддерживающий учеников. Она верит в них. Участники часто удивляются своим результатам на пленэре: «ого, не знал, что я так могу!» В любом возрасте можно поверить в себя в каком-то новом качестве, и это очень здорово!», – говорит Екатерина Илларионова, куратор проекта «Пленэры В_Таганроге», один из его организаторов и авторов. Она тоже художник, в том числе, и по профессиональному образованию.

Отмечает, что каждый ученик на каждом занятии создает что-то свое, Екатерина Севастьянова. А еще она говорит, что не надо бояться ошибаться, свои ошибки «нужно любить»: именно благодаря им люди учатся.

«Каждый во время занятия на пленэре, либо рисуя натюрморт, пишет с ракурса, который сам выбирает. И результат — это уже их личное создание образа, — подчеркивает Екатерина Севастьянова. – Вместе учимся мыслить, как художник, выбираем алгоритм работы, изучаем технику, разбираем гармонию цвета, композиции. Улучшается наблюдательность, способность передавать детали: будь то свет, тень, текстура или форма».

Руководитель Арт-пространства «В_Таганроге» Алексей Илларионов считает, что человек может развиваться в разных аспектах.

«Недавно рассматривал рисунки тех, кто пришел на занятия год назад: уже не пробы, хорошие работы. Один из наших учеников подарил свою картину музею И. Д. Василенко. Там рисунком дополнили интерьер музея, и это очень лестно»,- отметил он.

В проект приходят начинающие «с нуля». Через полгода многие переходят в более сильную группу. Замечательно, что здесь любят рисовать, и особенно — рисовать Таганрог.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора