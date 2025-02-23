Проект первого этапа реконструкции БСМП Таганрога прошел госэкспертизу

Первый этап реконструкции главной больницы Таганрога планируется провести с 2025 по 2030 годы. Предполагается, что в 2025 году на эти цели могут выделить до 2,5 млрд рублей.

На заседании постоянной комиссии городской Думы Таганрога по социальным вопросам депутаты обсудили информацию о грядущей реконструкции БСМП.

В 2022 году завершился проект по разработке обоснования инвестиций, специалисты провели технологический и ценовой аудит объекта в целях реконструкции зданий БСМП. Далее «Ростовоблстройзаказчик» заключил государственный контракт с «Группой компаний «ЕКС», чтобы осуществить подготовку проектной документации для таганрогской больницы скорой помощи.

«28 января 2025 года получено положительное заключение государственной экспертизы для первого этапа работ. Всего предполагается три этапа реконструкции. В первый входит техническое присоединение и начало строительства – подготовка территории, земляные и другие работы в соответствии с планом-графиком подрядчика, который еще не определен», — пояснил начальник отдела капитального строительств администрации Таганрога Сергей Булыга.

Пока полной информации по данному вопросу городские службы предоставить не могут, так как в регионе еще не целиком определились с источниками финансирования данных работ. На сегодняшний момент, как пояснили депутатскому корпусу, министерство строительства Ростовской области вместе с федеральными структурами прорабатывает вопрос о соответствующем лимите в бюджете региона, после чего заказчик проведет процедуру торгов для определения подрядчика и размеров затрат на различные работы.

Первый этап реконструкции планируется осуществить с 2025-го по 2030 год. Предполагается, что в 2025 году на эти цели могут выделить до 2,5 млрд рублей.

Решение вопроса «не за горами», так как глава региона Юрий Слюсарь поручил провести подготовку и начать работы по реконструкции максимально быстро.

Председатель городской Думы Роман Корякин предложил, как только определится подрядчик и начнутся работы, провести выездное заседание на объекте реконструкции, чтобы донести до сведения таганрожцев перспективы этого обширного проекта. Вопрос о том, какой станет БСМП в будущем, волнует всех горожан.

Фото из архива «Таганрогской правды»