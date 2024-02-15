Проект «Гражданин Таганрога» стал победителем зрительского голосования премии «Серебряный лучник-Юг»



Проект «Гражданин Таганрога» холдинга «ЕвроМедиа» и банка «Центр-инвест» отмечен специальной наградой премии «Серебряный лучник-Юг». Напомним, презентация проекта — сборника портретных очерков о знаменитых уроженцах и жителях Таганрога — состоялась 30 ноября 2023 года в Историко-краеведческом музее (Дворце Алфераки) приморского города.

Мультимедийный проект «Гражданин Таганрога», который был включен в десятку лучших региональных проектов из общего числа конкурсных работ, в финале конкурса был отмечен как победитель зрительского голосования ежегодной журналистской премии «Серебряный лучник —Юг». Проект, реализованный журналом «Нация» и банком «Центр-инвест», был представлен в номинации «Развитие и продвижение территорий», сообщает ИА «ЕвроМедиа».

В финале конкурса, состоявшегося 15 февраля, проект представила помощник председателя совета директоров банка «Центр-инвест» Юлия Фиалковская. Жюри премии определило победителей в пяти номинациях среди 20 проектов из пяти регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Просветительский проект «Гражданин Таганрога» реализовывался на протяжении целого года.

Он у нас полноформатный, мультимедийный, есть лонгриды на сайте и в соцсетях. А также цикл подкастов с участием ведущих таганрогских актеров и звезд российской сцены, впервые вышедших на подмостки в Таганроге. На любой из платформ — читайте, слушайте. И, наконец, книга. Книги мы уже подарили библиотекам и школам города, — рассказал на презентации генеральный директор международного холдинга «ЕвроМедиа» Владимир Денисов.

Фото Анатолия Ивашова с презентации проекта