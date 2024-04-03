Проект берегоукрепления набережной Таганрога прошел госэкспертизу

Проект реконструкция сооружений берегоукрепления Пушкинской набережной в Таганроге получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ЕГРЗ.

В сведениях указано, что объектом экспертизы была проектная документация и результаты инженерных изысканий, которую предоставило муниципальное казенное учреждение «Приморье».

Напомним, что реконструкция Пушкинской набережной разделена на три этапа: работы в центральной части, берегоукрепление и променадная часть. К ремонту центральной части объекта приступили еще в декабре прошлого года.

Фото Марины Даренской