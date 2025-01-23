Проблемы, волнующие людей, станут приоритетными во время рабочих поездок Юрия Слюсаря

Об этом глава региона заявил 23 января на заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». Участие в заседании приняли главы всех городов, районов и поселений донского региона — порядка тысячи человек.

На встрече обсуждались приоритетные направления деятельности руководства муниципалитетов. Юрий Слюсарь подчеркнул, что во время предстоящих рабочих поездок по Ростовской области первоочередное внимание он будет уделять проблемам, которые волнуют людей.

«Я уже побывал в нескольких территориях, но основные поездки еще впереди. Их задача — узнать специфику каждого муниципалитета, понять, что там необходимо сделать в первую очередь, как эффективно распорядиться имеющимися средствами», — сказал Юрий Слюсарь и попросил глав городов и районов при подготовке таких поездок именно на этом сделать акцент.

Глава Ростовской области уточнил, что на местах он хотел бы видеть болевые точки, проблемы, которые надо решать прямо сейчас.

Речь на заседании шла и о центральном событии 2025 года — 80-летии Великой Победы. К юбилею на Дону готовится множество мероприятий, но главным, по мнению Юрия Слюсаря, должно стать личное общение представителей власти с ветеранами.

«С каждым годом, фронтовиков становится меньше. Я застал период, когда к нам в школу на встречи приходили бодрые ветераны. Сейчас это уже не так. Мы все должны — не по долгу, а по велению сердца — посетить ветеранов, пообщаться с ними, их родственниками, помочь им, окружить особой заботой, — считает глава региона.

Еще одна важная обязанность — с максимальным вниманием относиться к запросам участников СВО, помогать их близким, вводить новые социальные меры, чтобы поддержка стала всеобъемлющей.

Главным приоритетом представителей всех уровней власти должны быть люди, резюмировал Юрий Слюсарь.

«Для наших жителей мы одна власть, неважно, какого она уровня, людей это особо не волнует. Мы должны командно, дружелюбно и ответственно решать все задачи. Дело наше благое. Уверен, Ростовская область достойна лучшего. И мы должны это сделать все вместе», — обратился к участникам заседания руководитель региона.

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