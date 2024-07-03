Оценить ситуацию на месте и постараться принять меры по обращениям жителей Таганрога, связанным с работой автобусов № 911 «Центральный рынок – Греческие Роты» – такова была цель выездного рабочего совещания, проведённого сегодня утром.

В совещании, организованном по инициативе депутата городской Думы Ларисы Овсиенко, приняли участие заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов и начальник управления транспорта и дорожного строительства Таганрога Елена Забродина.

«Автобус № 911 – единственный и очень востребованный вид общественного транспорта, связывающий Примиусские посёлки с Таганрогом. Вопросы к работе этого автобуса есть постоянно. Рассматривали мы их и во время предыдущего выездного совещания в 15-м избирательном округе в конце мая. Однако острота ситуации не снижается» — отметила Лариса Овсиенко.

По словам депутата, на личных приёмах жители Греческих Рот вновь и вновь говорят о том, что автобусов, особенно утром и вечером, не хватает, они недостаточной вместимости, ходят с большими интервалами. Летом с наступлением жары ко всему этому добавилась проблема неработающих в салонах автобусов кондиционеров.

«Сегодня уже в 6-30 утра мы были на конечной остановке автобуса № 911 в Греческих Ротах, – рассказала Лариса Овсиенко. – Проехали несколько остановок вместе с пассажирами, поговорили с ними, обсудили проблемы. И лишний раз убедились в их правоте. Действительно, автобус заполнен, и дальше, по мере движения по маршруту, людей всё больше и больше. Несмотря на ранний утренний час, уже было ощутимо жарко, а кондиционер не работал».

По результатам выездного совещания выработаны два решения. Во-первых, компании-перевозчику будет направлена претензия по поводу неработающих в салонах автобусов кондиционеров. Во-вторых, администрацией Таганрога будет подготовлено обращение в Министерство транспорта Ростовской области с просьбой рассмотреть возможность сократить интервал движения автобусов по маршруту № 911 и пересмотреть класс подвижного состава (то есть, поставить на маршрут автобусы большой вместимости).

Напомним, что межмуниципальный автобусный маршрут № 911 был введён Минтрансом Ростовской области в начале 2023 года по предписанию Южного управления государственного автодорожного надзора взамен местного маршрута №117. По этому поводу Лариса Овсиенко направляла депутатские обращения, в ответ на которые прокуратура и надзорный орган подтвердили законность введения межмуниципального маршрута. Также был подтверждён и прошёл проверку тариф на проезд в автобусах маршрута № 911.

«Всем понятно, что введение межмуниципального маршрута и контроль за его работой – не муниципальные полномочия, у нас нет рычагов влияния, – поясняет Лариса Овсиенко. – Но я многократно говорила, и со мной солидарны коллеги в городской Думе и в администрации города, что жители Примиусских посёлков – такие же таганрожцы, как и все остальные, и мы должны стремиться создать для них такие же условия. Благодарна главе администрации Андрею Евгеньевичу Фатееву за то, что совместными усилиями города и области в рамках законодательства был решён вопрос льготного проезда отдельных категорий граждан – в автобусах № 911 предоставляются муниципальные льготы пенсионерам, школьникам и студентам. Необходимо и дальше работать в этом направлении».

Ранее мы рассказали, что ситуацию с троллейбусным движением в Таганроге прокомментировали в городской администрации.

ъИсточник и фото dumataganroga.ru