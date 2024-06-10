Признать жилой дом аварийным может межведомственная комиссия

Обследование и оценку соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, находящихся на территории муниципального образования «Город Таганрог», осуществляет межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением пригодным (непригодным) для проживания граждан.

Также комиссия производи оценку многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Полномочия комиссии установлены постановлением администрации города Таганрога от 25.08.2011 № 2895.

Требования к жилому помещению, порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, установлены Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

В соответствии с Положением комиссия на основании заявления правообладателя или гражданина (нанимателя) проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 настоящего Положения.

В соответствии с требованиями, установленными Положением для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением — проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, — в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения — в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания — по усмотрению заявителя.

Дополнительную информацию по признанию многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, или жилого помещения непригодным для проживания заявитель может получить по телефону +7(8634)431-278 (УЖКХ г. Таганрога, ул. Розы Люксембург, 12 кабинет № 15, контактное лицо – Лоленко Никита Сергеевич).