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Приём семей участников СВО проведет Южная транспортная прокуратура

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Приём семей участников СВО состоится 30 января в Ростове-на-Дону.

Новости Ростовской области

С гражданами встретятся южный транспортный прокурор Сергей Сафинов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области Татьяна Карасева.

Совместный приём пройдет для членов семей участников специальной военной операции – работников подразделений Северо-Кавказской железной дороги, Приволжской железной дороги и ФГУП «Крымская железная дорога».

Встреча состоится 30 января с 15.00 до 16.00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 4. При себе необходимо иметь паспорт.

Подробную информацию о записи на приём можно получить по телефонам: 8 918-599-11-79, 8 (863) 251-35-59.

Фото: страница ЮТП Вконтакте

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Таганрогская правда
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