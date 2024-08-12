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Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз

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С момента запуска Российские пользователи установили приложение «VK видео» на свои мобильные устройства и смарт-телевизоры 20 миллионов раз.

#В стране

Как рассказали в компании «VK», пик установок пришелся на июль. В этом месяце зафиксировали почти 2 миллиона загрузок.

В компании уточнили, что чаще всего приложение устанавливали на Android – 11 миллионов раз, Android TV – почти шесть миллионов, iOS – три миллиона.

Согласно статистике, за первую неделю августа прирост аудитории приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля и достиг пика в 2,5 миллиона пользователей в сутки. А суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 миллионов часов.

В компании также отметили, что больше всего времени за просмотром контента «VK Видео» проводят владельцы смарт-телевизоров – около 200 минут в день.

Напомним, в начале августа на фоне проблем с работой «YouTube» «VK Видео» возглавило топ самых скачиваемых приложений у россиян.

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