Прибоевцы продолжают славные традиции ВМФ России

Накануне Дня кораблестроителя на таганрогском заводе «Прибой» прошло торжественное собрание. Всех поздравили, лучших работников наградили.

День кораблестроителя — профессиональный праздник работников судостроительной отрасли, который отмечался 29 июня. Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1667 году был издан Указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля — фрегата «Орел». Выстроили его на государственные средства, а предназначался он для охраны русских торговых судов в Каспийском море.

На протяжении трех с половиной веков Россия накопила гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных типов и классов, став одним из лидеров мирового судостроения. Самые большие в мире подводная лодка и ледокол разработаны и построены на российских верфях, а в 2007 году Указом Президента РФ была создана «Объединенная судостроительная корпорация», в которую входит и наш «Прибой».

Накануне праздника в конференц-зале прошло торжественное собрание. Открыл его генеральный директор АО «ТЗ «Прибой» Алексей Воскресенский.

«Наше предприятие производит изделия для надводных и подводных кораблей как военно-морского, так и гражданского флота, — сказал он. — В настоящее время в Российской Федерации строятся высокотехнологичные современные суда, которые выполняют важные и серьезные задачи, защищают границы нашего государства. В каждом из них есть доля вашего труда, дорогие коллеги».

Поздравив коллектив с праздником, Алексей Владиславович предоставил слово гостю — заместителю министра промышленности и энергетики Ростовской области Гургену Малхасяну.

«Вы вносите большой вклад в развитие отрасли, — подчеркнул Гурген Арсенович. — Недавно, на совещании, посвященном грядущему Дню кораблестроителя, Президент нашей страны Владимир Путин заявил, что данная сфера экономики очень важна и ее нужно развивать. Наказ Президента — это руководство к действию. Судостроение является стратегически важным направлением в обороноспособности нашей страны, а «Прибой» — одно из важных предприятий нашего региона, коллектив которого трудится в данном направлении. Благодаря своевременному и качественному выполнению вами гособоронзаказа обеспечивается сохранность морских границ России. Огромное спасибо за труд! Благополучия в семьях, новых успехов на производстве!».

Заместитель министра вручил благодарственные письма губернатора Ростовской области мастеру участка сборочного производства № 3 Надежде Редченковой, ведущему инженеру серийно-конструкторского отдела Елене Слабоспицкой, начальнику конструкторского бюро серийно-конструкторского отдела Сергею Беззапонному.

Благодарственными письмами министра промышленности и энергетики Ростовской области были награждены начальник участка сборочного производства № 3 Евгений Закалюжный, начальник конструкторского бюро № 5 Александр Никишин, слесарь механосборочных работ 5-го разряда механического производства № 5 Андрей Тарасюк, заместитель главного бухгалтера Ольга Чаленко, слесарь-инструментальщик 5-го разряда механического производства Александр Явонов.

«Наше предприятие входит в АО «Концерн «Океанприбор», руководство которого в лице генерального директора Андрея Шатохина следит за успехами прибоевцев и поздравляет с профессиональным праздником», — отметил гендиректор таганрогского завода Алексей Воскресенский.

Почетной грамотой концерна «Океанприбор» отмечены начальник бюро труда и заработной платы сборочного производства Оксана Трофимова и энергетик цеха № 14 Николай Шустов. А благодарственными письмами от имени «Океанприбора» награждены водитель автомобиля 7-го разряда Алексей Кобцев, начальник участка Александр Неверов и главный специалист бюро механической обработки Юрий Погибельский.

Ряд отличившихся сотрудников «Прибоя» наградили почетными грамотами, другим объявили благодарности. Подводя итог, Алексей Владиславович подчеркнул:

«Сегодня предприятие загружено на 90%, даже больше. Программа рассчитана до 2030 года. Однако в настоящее время формируется новая программа перевооружения, которая, несомненно, будет скорректирована с учетом недавнего выступления Главнокомандующего РФ. Вспомним императора Петра I, который говорил: «Государство, которое одну только армию имеет, — одну руку имеет. А государство, которое и флот имеет, — обе руки имеет». Наше предприятие постоянно развивается, цеха и отделы оснащаются современным оборудованием, поэтому мы рады видеть новых сотрудников на нашем заводе. Будем укреплять Военно-морской флот и вместе защищать Россию!».

Администрация предприятия и профсоюзная организация поздравляют сотрудников завода с профессиональным праздником — Днем кораблестроителя и желают каждому доброго здоровья, производственных и личных успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях.

Кстати

Традиции русского кораблестроения, которым неуклонно следуют прибоевцы, имеют давние корни и славную историю. Одно из древнейших судов, обнаруженных на территории России, датируют V веком до нашей эры! Благодаря реформаторской деятельности императора Петра I в России начали возводить судостроительные верфи. Одной из них, основанной в 1703 году в Санкт-Петербурге, стало Адмиралтейство. Первым крупным судном, сошедшим со стапеля Адмиралтейской верфи, был 54-пушечный корабль «Полтава».

Телефон отдела кадров АО «Таганрогский завод «Прибой» — 8 (8634) 39-01-86.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора