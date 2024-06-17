Президент встретился с участниками программы «Время героев»

Владимир Путин с рабочим визитом посетил подмосковный Солнечногорск. Там он встретился с участниками образовательной программы «Время героев».

Целью программы является подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО. Они в дальнейшем смогут работать в системе государственного управления. А запуск проекта Владимир Путин объявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

На встрече Путин подчеркнул, что за всю историю существования России, наша страна практически постоянно укрепляет свою позицию через трудности. Но всегда находятся люди, преданные Родине и готовые её защищать.

Всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение, служить Отечеству. Защищать его и преумножать. Как в народе говорят, на таких людях страна держится. В разных сферах. В данном случае — в военном, — отметил Владимир Владимирович.

Президент также подчеркнул, что участники специальной военной операции после её завершения совсем не обязаны связывать свою жизнь с военным делом. Но такая возможность у них будет в рамках программы «Время героев».

Фото: kremlin.ru