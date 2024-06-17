Главная » #В стране

Президент встретился с участниками программы «Время героев»

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Владимир Путин с рабочим визитом посетил подмосковный Солнечногорск. Там он встретился с участниками образовательной программы «Время героев».

#В стране

Целью программы является подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО. Они в дальнейшем смогут работать в системе государственного управления. А запуск проекта Владимир Путин объявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

На встрече Путин подчеркнул, что за всю историю существования России, наша страна практически постоянно укрепляет свою позицию через трудности. Но всегда находятся люди, преданные Родине и готовые её защищать.

Всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение, служить Отечеству. Защищать его и преумножать. Как в народе говорят, на таких людях страна держится. В разных сферах. В данном случае — в военном, — отметил Владимир Владимирович.

Президент также подчеркнул, что участники специальной военной операции после её завершения совсем не обязаны связывать свою жизнь с военным делом. Но такая возможность у них будет в рамках программы «Время героев».

Фото: kremlin.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Владимир Путин Время Героев герой СВО СВО
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru