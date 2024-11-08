Президент РФ призвал трудовых мигрантов изучать русский язык

Трудовые мигранты, которые прибывают в Россию, должны знать русский язык и соблюдать законы нашей страны. Как сообщает ТАСС, об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии «Валдая».

Он отметил, что следует создать такие условия, чтобы прибывающие работать в нашу страну люди были готовы к адаптации в российском обществе.

«Они будут владеть русским языком, знать наши традиции, законы. И не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать их. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан», – пояснил Президент РФ.

И отметил, что российские власти должны в первую очередь думать об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики.

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