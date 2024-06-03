Преподаватель Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского стала призером регионального конкурса

Нина Мотылева заняла второе место среди 28 участников со всей Ростовской области.

На Дону подвели итоги двух региональных конкурсов – «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Конкурсная комиссия министерства культуры Ростовской области оценила представленные презентации, материалы и статистические данные о результатах деятельности и достижениях детских школ искусств, а также преподавателей, сообщает правительство Ростовской области.

В итоге второе место с денежной премией в размере 30 тысяч рублей в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» заняла Нина Мотылева, преподаватель Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И.Чайковского. Всего в конкурсе участвовали 28 преподавателей школ искусств региона.

Теперь Нина Мотылева в числе тройки призеров будет готовиться к окружному этапу общероссийских одноименных конкурсов, которые пройдут Краснодаре.

Денежное поощрение победители и призеры конкурсов получают с 2021 года по решению губернатора донского региона.

Фото: donland.ru