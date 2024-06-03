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Преподаватель Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского стала призером регионального конкурса

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Нина Мотылева заняла второе место среди 28 участников со всей Ростовской области.

Культура

На Дону подвели итоги двух региональных конкурсов – «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Конкурсная комиссия министерства культуры Ростовской области оценила представленные презентации, материалы и статистические данные о результатах деятельности и достижениях детских школ искусств, а также преподавателей, сообщает правительство Ростовской области.

В итоге второе место с денежной премией в размере 30 тысяч рублей в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» заняла Нина Мотылева, преподаватель Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И.Чайковского. Всего в конкурсе участвовали 28 преподавателей школ искусств региона.

Теперь Нина Мотылева в числе тройки призеров будет готовиться к окружному этапу общероссийских одноименных конкурсов, которые пройдут Краснодаре.

Денежное поощрение победители и призеры конкурсов получают с 2021 года по решению губернатора донского региона.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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