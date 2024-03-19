Премьеру фильма «Степные орлы сопротивления» покажут в библиотеке Таганрога

В предстоящий четверг, 21 марта, в Таганроге пройдёт премьера документально-игрового фильма «Степные орлы сопротивления» режиссера Руслана Кечеджияна. Уже сейчас ясно, работа станет очередной киносенсацией, потому что затрагивает темы ранее находящиеся под грифом «совершенно секретно». Кинолента создана при поддержке Фонда президентских грантов.

Сюжет фильма рассказывает о подпольном и партизанском антифашистском движении на Дону в годы Великой Отечественной войны. Зрители увидят яркие эпизоды повествующие об активной борьбе участников народного сопротивления – в центре внимания истории отрядов «Гроза», «Степной орел», Ростовского городского партизанского отряда им. Сталина, таганрогского подполья. Съемки проходили на территории Ростовской области в течение 2023 года.

Режиссером фильма стал известный ростовский кинемотографист с мировым именем Руслан Кечеджиян, режиссёром-постановщиком игровых сцен – руководитель школы-студии ВГИК Михаил Кощин. За операторскую работу отвечал многократный лауреат кинофестивалей Юрий Мальцев.

Над уникальным сценарием фильма работал российский писатель, военный историк, руководитель поискового объединения «Миус Фронт» Андрей Кудряков. Научным консультантом выступил профессор ЮНЦ РАН Евгений Кринко, а военным консультантом стал генерал-полковник, Герой РФ Владимир Васильевич Булгаков.

Показ фильма «Степные орлы сопротивления» состоится 21 марта в 14-00 в конференц-зале библиотеки им. Чехова (ул. Греческая 105). Перед премьерой пройдет встреча с режиссером. Вход на мероприятие свободный.

Кроме того, после просмотра картины у зрителей будет возможность задать вопросы авторам и пообщаться со съёмочной группой сериала «Таганрог. Сопротивление», который в ближайшее время будет снят на территории Ростовской области.

Фото «Таганрогской правды»