Представители муниципалитетов могут стать соискателями премии «Служение»

Представители муниципального сообщества Дона могут стать соискателями Второй Всероссийской премии «Служение». На этой неделе объявлен старт приема заявок, а также утверждены 10 номинаций.

Премия учреждена по поручению Президента и вручается представителям муниципального сообщества, которые внесли значительный вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни граждан.

Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

Подать заявки могут: главы муниципальных образований, муниципальные депутаты и служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований субъектов Федерации, председатели и члены ТОС, сельские старосты.

Первая премия «Служение» собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны. Это продемонстрировало высокий интерес муниципального сообщества к признанию их достижений, обмену опытом и поддержке лучших практик, рассказала сопредседатель Всероссийской ассоциации местного самоуправления Ирина Гусева.

Среди нововведений этого года — проведение народного голосования через портал «Госуслуги», что обеспечит прозрачность и доступность процесса для граждан. Кроме того, участники первой премии смогут подать заявки повторно, если их проекты ранее не вошли в число победителей.

Заявки можно подать на сайте премияслужение.рф