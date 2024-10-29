Представителей Таганрога приглашают к участию во Всероссийском форуме по благоустройству

11-12 ноября 2024 года в Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» состоится III Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России».

Организатором выступает Ассоциация парков России при содействии Министерства строительства и ЖКХ РФ, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, подкомитета по управлению городскими паркам и развитию общественных пространств Торгово-промышленной палаты РФ, а также при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Минпромторга России, Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнер форума – группа компаний «Три горки».

Основная тема этого года: «Комфортная городская среда для российских семей» (в рамках «Года семьи 2024» в соответствии с Указом Президента РФ).

Для слушателей деловой программы будут разобраны такие темы, как «Импортозамещение и благоустройство в муниципальных образованиях РФ», «Транспортная и пешеходная инфраструктура», «Благоустройство жилых комплексов, дворовых и общественных пространств», «Городские парки. Как развивать пространства при отсутствии достаточного финансирования?», «Освещение и световой декор», «Аттракционы, парки развлечений и услуги населению», «Питомники и посадочный материал для благоустройства городов», «Научные детские площадки» и многие другие.

В рамках выставочной экспозиции будут представлены ведущие российские производители малых архитектурных форм, специальной и уборочной техники, игровых и спортивных площадок, покрытий и иных материалов, оборудования и услуг для городского благоустройства. Среди экспонентов: «Три горки», «Унвис-Про», «Элмаф», «Шелби», «Митракс», «МирМаф», «Романов моторс», «Китстон», Romana, ПК «Лидер», Ball’i, «7 скамеек», «ДиКом», «Брайтэлек», ГК «Высота», «Готика», «Цветочный город», «Ксил», «Карета.ру» и многие другие. Впервые в рамках выставочной экспозиции будут представлены предприятия из Республики Беларусь.

Дополнительная информация о мероприятии, а также форма регистрации для бесплатного посещения форума доступны на официальном сайте проекта (количество мест ограничено).

Фото: vk.com/parkseason