Председателю КСП Ростовской области присвоено звание «Заслуженный экономист Российской Федерации»

Почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» Указом Президента России Владимира Путина удостоен Валерий Хрипун — председатель Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

Указ подписан 21 ноября и опубликован на официальном сайте Кремля. В документе отмечено, что звание присвоено за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу.

Валерий Хрипун — выпускник Московского ордена Ленина авиационного института им. С. Орджоникидзе. В 1996 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы.

С 1996 года работал руководителем Главного контрольного управления администрации Ростовской области, в 1998-2001 годах — заместителем главы администрации (губернатора) Ростовской области. С 2002 года Валерий Хрипун возглавляет Контрольно-счетную палату Ростовской области, созданную при его активном участии. В 2004 году удостоен звания «Лучший финансовый контролер России», в 2005 году награжден орденом Дружбы, в 2010 году — орденом Почета.

Валерий Хрипун — кандидат экономических наук, автор ряда научных работ.

«Председатель КСП Ростовской области активно содействовал созданию контрольно-счетных органов субъектов Южного федерального округа и воссоединенных территорий РФ. С 2014 года возглавляет отделение Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в ЮФО, является членом Президиума Совета», — уточняет пресс-служба Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

Фото: КСП РО