Главная » #В стране

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчётом

На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

Премьер рассказал о выполненных задачах в 2023 году. Представим некоторые из них. 

#В стране

Михаил Владимирович отметил, что в России безработица сократилась вдвое – до 3%. Этому способствовало то, что в стране открылось уже более 400 современных кадровых центров. А также продолжается программа стимулирования найма и работает система социальных контрактов.

Правительство уделяет большое внимание развитию здравоохранения и увеличению продолжительности жизни россиян. Так, расширены программы для борьбы с гепатитом С и диабетом. А детям с редкими заболеваниями помогает фонд «Круг добра». Его подопечными уже стали 23 тысячи человек.

В прошлом году было благоустроено около 10 тысяч дворов и общественных пространств по всей стране. В Ростовской области также активно улучшают общественные территории.

В прошлом году было благоустроено около 10 тысяч дворов и общественных пространств по всей стране. В Ростовской области также активно улучшают общественные территории.

Теперь на Дону ещё больше общественных пространств для прогулок и занятий спортом. Рада, что для комфорта горожан обустраивают пешеходные зоны, велодорожки и «зелёные» места отдыха, — отметила директор Ростовского-на-Дону зоопарка Юлия Соболева.

Как раз сейчас проходит новое голосование, где можно выбрать объекты, которые нуждаются в преображении. Каждый житель Дона может в нём принять участие.

Фото government.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика