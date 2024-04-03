Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчётом

Премьер рассказал о выполненных задачах в 2023 году. Представим некоторые из них.

Михаил Владимирович отметил, что в России безработица сократилась вдвое – до 3%. Этому способствовало то, что в стране открылось уже более 400 современных кадровых центров. А также продолжается программа стимулирования найма и работает система социальных контрактов.

Правительство уделяет большое внимание развитию здравоохранения и увеличению продолжительности жизни россиян. Так, расширены программы для борьбы с гепатитом С и диабетом. А детям с редкими заболеваниями помогает фонд «Круг добра». Его подопечными уже стали 23 тысячи человек.

В прошлом году было благоустроено около 10 тысяч дворов и общественных пространств по всей стране. В Ростовской области также активно улучшают общественные территории.

В прошлом году было благоустроено около 10 тысяч дворов и общественных пространств по всей стране. В Ростовской области также активно улучшают общественные территории.

Теперь на Дону ещё больше общественных пространств для прогулок и занятий спортом. Рада, что для комфорта горожан обустраивают пешеходные зоны, велодорожки и «зелёные» места отдыха, — отметила директор Ростовского-на-Дону зоопарка Юлия Соболева.

Как раз сейчас проходит новое голосование, где можно выбрать объекты, которые нуждаются в преображении. Каждый житель Дона может в нём принять участие.

Фото government.ru