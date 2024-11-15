Председатель ГД призвал сделать жилье в регионах доступным

На пленарном заседании Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал навести порядок с ценами на жилье в регионах.

Володин подчеркнул, что жилье для людей должно быть доступным в рамках жилищной политики.

«Конечно, кредитные ставки влияют на стоимость жилья. Но они влияют и на работу промышленных предприятий, строительных организаций. Инфляцию разгоняют те, кто принимает решения о росте квадратного метра жилья и тарифов ЖКХ выше уровня инфляции. Здесь надо смотреть на рентабельность, издержки. Если рентабельность в строительстве составляет минимум 50 процентов, это уже сверхдоходы», — приводит слова Председателя ГД сайт Дума ТВ.

Вячеслав Володин добавил, что надо посмотреть в разрезе регионов на то, кто зарабатывает на жилье, и тогда многое станет понятно. Спикер Госдумы считает, что в вопросе повышения цен на жилье не надо делать крайним только Центробанк. Необходимо, чтобы ответственность несли все.

«Отвечать должны все. В том числе и Госдума, участвуя в управлении Центробанком. У нас есть там представитель. И правительство, и министры, которые подобные решения принимают, тоже должны отвечать», — считает Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что нельзя принимать на спаде покупательной способности решения по росту стоимости квадратного метра жилья.

«Наши программы, которые были рассчитаны исходя из одной стоимости, сейчас не будут так эффективны, поскольку выросла стоимость квадратного метра жилья на 15-20 процентов. Так же, как увеличились и бюджеты. Мы бюджет считаем из расчёта 4,5%, а рост тарифов — 11,9%. В реальности они могут вырасти ещё больше. И это касается каждого россиянина, поэтому мы должны в рамках жилищной политики сделать жильё доступным», — подчеркнул спикер ГД.

Фото: сайт «Дума ТВ»