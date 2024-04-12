Предприятия Таганрога могут участвовать в конкурсе  социальных проектов

В Ростовской области стартовал региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» — 2024.

Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа организаций.

Ежегодно донские предприятия на конкретных примерах успешной реализации социальных программ подтверждают звание «Предприятие высокой социальной эффективности» и становятся победителями всероссийского конкурса.

Регистрация заявок и документов участников конкурса осуществляется в электронном кабинете программно-информационного комплекса Минтруда России в информационно-коммуникационной сети Интернет до 1 июня 2024 года.

Информационные материалы по проведению конкурса в 2024 году размещены на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства труда и социального развития области и Правительства Ростовской области.

Фото mintrud.gov.ru