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Предприниматели Таганрога могут получить бесплатные услуги в центре «Мой бизнес»

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В центрах «Мой бизнес» стартовал приём заявок на бесплатные комплексные услуги по пяти направлениям — «Цифровизация», «Продвижение», «Маркетплейсы», «Кадры» и «Маркировка».

#Бизнес

Получить поддержку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории донского региона. Комплексная услуга включают в себя пакет взаимосвязанных услуг, направленных на решение одной бизнес-задачи. Воспользоваться ею можно один раз в год. Обязательное условие – регистрация на цифровой платформе МСП.

Комплексные услуги – это пример таргетной господдержки, основанной на конкретных запросах и задачах нашего главного клиента – предпринимателя. Такие услуги, как изготовление фото- и видеоматериалов, полиграфической продукции, размещение на маркетплейсах, предоставление сервисов для ведения электронного документооборота и сопровождения электронно-цифровой подписи, работа с контрольно-кассовой техникой и ряд других оказываются уже три года в рамках нацпроекта президента «Малое и среднее предпринимательство» при содействии правительства области и министерства экономического развития региона, – отметила Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») – оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области.

Заявление на получение услуг может быть направлено любым из следующих способов:

  • лично или почтовым отправлением по адресу: ул. Петровская д. 29-2. 1 этаж;
  • через сайт https://mbrostov.ru;
  • через цифровую платформу МСП «Корпорации МСП» – https://мсп.рф/

За три года этой мерой поддержки воспользовались более 6,5 тысяч донских предпринимателей.

Фото mbrostov.ru

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#МойбизнесДон #новости #Таганрог
Таганрогская правда
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