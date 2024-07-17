Предпринимателей Таганрога приглашают принять участие в «Днях ритейла»

В 2024 году запланирован к проведению ряд межрегиональных мероприятий «Дни ритейла», организаторами которых выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, компания «Ритейл Эвент» и региональные органы исполнительной власти.

География межрегиональных форумов ежегодно расширяется. В этом году мероприятия пройдут в Воронеже, Уфе, Архангельске, Новосибирске, а в августе состоится первый форум «Дни ритейла на Амуре», который состоится сразу в трех городах – Хабаровске, Благовещенске и Хэйхэ (КНР).

Отраслевые мероприятия объединят на одной площадке лидеров в сфере розничной торговли и e-commerce. В деловой программе форумов примут участие более 100 федеральных и региональных спикеров, планируется, что более 1000 участников посетят выставочную и деловую программы в каждом регионе.

В программе мероприятия запланированы сессии по направлениям: логистика, маркетинг, IT, СТМ, e-commerce, малоформатная торговля, туризм и HoReCa.

Представители органов власти, потребительского рынка, поставщики и эксперты обсудят тренды потребительского рынка, обменяются лучшими практиками работы в современных условиях. В рамках отдельных форумов будет организована выставочная экспозиция технологий и решений для розничной торговли.

Главные мероприятия 2024 года:

26–27 июля – межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Черноземье». Место проведения: Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, МТС Live Холл.

2–3 августа – межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Приволжье». Место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2, Конгресс-Холл «Торатау».

19–24 августа – международный форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Амуре». Место проведения: г. Хабаровск, ул. Пионерская, д. 2В, «Броско Молл», г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 100, «Общественно-Культурный центр Благовещенска», Китайская Народная Республика, г. Хэйхэ.

21–22 ноября – межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Беломорье». Место проведения: г. Архангельск, Троицкий пр-т, д. 49, Дом Правительства.

4–6 декабря – межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири». Место проведения: г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 104, МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Архитектура деловой программы мероприятий формируется и в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте: retailweek.ru

Участие в форумах бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Фото: retailweek.ru