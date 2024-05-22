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Предприниматель из Таганрога получил грант и увеличил доход

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Молодой предприниматель из Таганрога получил грант в полмиллиона рублей для развития своего бизнеса после того, как прошел обучение в программе «Эффективный менеджер», сообщает официальный портал донского правительства.

#Бизнес

Программа реализуется в донском регионе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Претендовать на грант могут молодые люди в возрасте до 25 лет включительно, являющиеся либо индивидуальными предпринимателями, либо учредителями предприятий с долей участия не менее 50%. Еще одно обязательное требование – софинансирование в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.

Таганрожец Максим Свежов в прошлом году зарегистрировал бизнес-ателье по пошиву одежды «SVEZHOV STUDIO». А после этого подал заявку на грант и стал слушателем обучающей программы «Эффективный менеджер» от центра «Мой бизнес», специалисты которого помогли ему собрать все необходимые документы.

На грантовые полмиллиона рублей таганрожец приобрел промышленную вышивальную машину, добавил и свои средства. К этому времени предприятие запустило онлайн-продажи на маркетплейсах бейсболок, шоперов, различной одежды с вышивкой. И если раньше ателье ограничивалось частными заказами, то с появлением нового оборудования стало работать с юрлицами.

С бытовой машинкой такого результата и высокого качества вышивки добиться было бы невозможно. Это был мощный рывок прямо на старте: удалось увеличить доход в 20 раз, – считает Максим.

Кстати, средства гранта также можно тратить на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, оргтехники, расходных материалов и так далее.

Подробную информацию об актуальных мерах поддержки донских предпринимателей можно получить по телефону горячей линии центров «Мой бизнес» Ростовской области 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/mb_rostov и Telegram https://t.me/mbrostov.

Фото donland.ru

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