Праздничный вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Таганроге

Вчера, 21 февраля, в Таганроге прошел городской праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества. Во Дворце культуры «Фестивальный» с наступающим праздником собравшихся поздравили председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, глава городской администрации Андрей Фатеев, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева.

Выступавшие говорили об огромном значении специальной военной операции для настоящего и будущего России. В боевых действиях по освобождению населённых пунктов Донбасса и Новороссии принимает участие немало таганрожцев, для которых очень важен надёжный тыл, внимание и поддержка. Они делают военных сильнее и помогают преодолевать трудности, вселяют в них уверенность в нашей общей победе над нацизмом.

Таганрог вместе со всей страной проходит – и проходит достойно – сложнейшую полосу испытаний. Работа по обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности России, которая ведётся в нашем городе, будет, безусловно, продолжена.

За деятельное участие в этой работе, образцовое исполнение служебных обязанностей и активную общественную деятельность большой группе таганрожцев – военнослужащим, сотрудникам силовых структур, представителям общественных объединений патриотической направленности – были вручены благодарственные письма.

Подарком для участников торжественного вечера стали концертные номера в исполнении творческих коллективов Таганрога.

Источник и фото dumataganroga.ru и t.me/Fateev