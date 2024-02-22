Праздничная акция «Своих не бросаем» прошла на Самбекских высотах

В преддверии Дня защитника Отечества на площадке народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» состоялась праздничная акция «Своих не бросаем» для участников СВО, проходящих реабилитацию в Таганроге, и членов семей погибших военнослужащих.

Организатором выступила общественная организация «Русичи-Центр», которая с 2014 года объединяет бывших военнослужащих и представителей других силовых ведомств, получивших увечья и ранения в ходе выполнения служебного долга, и помогает в восстановлении и реабилитации участников боевых действий.

С поздравлениями к бойцам обратились председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, депутаты городской Думы Елена Сирота и Владимир Лаптев, многочисленные партнеры, представители общественных и волонтёрских организаций, оказывающих всестороннюю поддержку РООИ «Русичи-Центр» в её деятельности. С концертной программой перед бойцами выступила агитбригада «ZVёздный десант», которая вот уже почти два года проводит выступления непосредственно в зоне СВО, поднимая боевой дух военнослужащих.

Поздравляя защитников Отечества с приближающимся праздником, Инна Титаренко выразила им сердечную признательность за смелость, героизм и всё то, что они делают для нашей мирной жизни.

Именно вы сегодня продолжаете боевые традиции дедов и прадедов, продолжаете бороться с проявлениями нацизма. Вы, как никто, понимаете, как важно выстоять и победить сегодня, – подчеркнула глава города. – Знайте, что с вами вся Россия, и всегда чувствуйте нашу поддержку, –призвала Инна Титаренко и заверила, что для эмоциональной реабилитации военных город организует и проведёт им экскурсии по Таганрогу и его музеям.

Глава города также поздравила президента РООИ «Русичи-Центр» Сергея Филонова с 10-летием основания организации и поблагодарила за сотрудничество:

Мы гордимся тем, что Таганрог выбран одной из точек, где осуществляется ваша деятельность, и будем продолжать сотрудничество для приближения общей победы!

Источник и фото dumataganroga.ru