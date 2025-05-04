Православные Таганрога празднуют День святых жен-мироносец

4 мая, во второе воскресенье после Пасхи, православные Таганрога и всей России празднуют христианский женский праздник – День святых жен-мироносец.

В Никольском храме после Божественной литургии состоялся водосвятный молебен, а после него – крестный ход.

После возвращения в храм его настоятель иеромонах Маврикий (Звягинцев) напомнил в своей проповеди о том, что даже апостолы надеялись из дружбы со Христом извлечь земную выгоду, и только женщины служили Господу бескорыстно и беззаветно.

Батюшка напомнил и о том, как в недавние времена, уже во второй половине ХХ века, христианство в богоборческой России сохранилось благодаря «белым платочкам». Поцеловав крест, каждая девочка, девушка и женщина из рук отца Маврикия получила в гостинец большую шоколадную конфету – особенно вкусную, потому что праздничную, пасхальную. Напомним: пасхальный период продолжается 40 дней – до Вознесения Господня.

Антон Сахновский, фото Александра Ли